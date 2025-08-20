PM ouve gritos de socorro no mato e prende estuprador em flagrante em MS

A Polícia Militar prendeu em flagrante, na madrugada da 2ª feira (18.ago.25), um homem acusado de estuprar, agredir e roubar uma mulher na Vila Popular, em Campo Grande.

Durante patrulhamento, policiais avistaram dois homens caminhando. Um deles correu para uma área de mata, enquanto o outro permaneceu na via e foi abordado. Em seguida, a equipe ouviu pedidos de socorro vindos do matagal.

No local, os militares encontraram a vítima, em estado de nervosismo, com sangramento na boca e sinais de agressão. Ela relatou ter sido violentada, agredida e roubada por dois indivíduos, que levaram R$ 250.

Na abordagem, os policiais constataram que a camiseta do suspeito estava rasgada, compatível com a narrativa da vítima, que disse ter tentado se defender. O homem recebeu voz de prisão e foi encaminhado à Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (DEAM).