Prefeito de Goiânia vira 'fiscal de suruba' e patrulha parque contra orgias

O prefeito de Goiânia (GO), Sandro Mabel (União Brasil), protagonizou mais uma ação inusitada ao deixar o gabinete para patrulhar pessoalmente parques da cidade em busca de traficantes e pessoas envolvidas em práticas sexuais em locais públicos.

Em vídeos divulgados nas redes sociais na 4ª feira (16.jul.25), ele aparece ao lado de agentes da Guarda Civil Metropolitana (GCM), caminhando pelo Bosque dos Buritis, no Setor Oeste da capital.

Conforme divulgado pelo Metrópole, o local, de mata fechada, é conhecido por ser ponto de encontro de usuários de drogas e pessoas que buscam sexo com desconhecidos. Durante a gravação, o prefeito afirma: “Agora nós estamos aqui no Parque dos Buritis. A tropa toda está aqui. Traficante, pessoal que faz orgia aqui… nós estamos dando uma cercada”.

Mais tarde, Mabel aparece em outro ponto da cidade, a Mata do Jardim Botânico. Armado com um celular, registra a presença de um guarda e comenta: “Estamos aqui com os meus companheiros, em uma operação, e o pessoal está todo preparado. Vamos lá”.

Apesar da tentativa de mostrar presença e firmeza, os vídeos repercutiram de forma negativa nas redes sociais. Internautas ironizaram a postura do prefeito. “Quando vai sair o capítulo da série dele indo em algum cais à noite?”, questionou um usuário. Outro escreveu: “Muito marketing e pouco serviço, nunca mais ganha nada”.

Não há informações oficiais se as rondas noturnas serão mantidas ou se a ação foi pontual.