Sob fiscalização do MPF, radiografia do Regional deve começar em 2026

A implantação do setor de radioterapia no Hospital Regional de Mato Grosso do Sul, em Campo Grande, atingiu 75% de execução. A previsão é que a obra seja concluída até 20 de novembro de 2025, com o início das operações no começo de 2026.

A atualização do cronograma foi definida em reunião realizada nesta 3ª feira (17.jun.25) entre representantes do Ministério Público Federal em Mato Grosso do Sul (MPF/MS) e do Ministério da Saúde no Estado.

Participaram do encontro o procurador da República Pedro Gabriel Siqueira Gonçalves, a assessora de Gabinete da Superintendência Estadual do Ministério da Saúde, Sílvia Uehara, o engenheiro civil Flávio de Paula Araújo e o gerente de projeto e fiscal de contrato, Thiago Rodrigues Santos.

O encontro também serviu para dar suporte ao Procedimento Administrativo nº 1.21.000.001635/2023-43, instaurado pelo MPF para acompanhar a execução do Contrato nº 29/2023, firmado entre o Ministério da Saúde e a empresa EMIBM – Engenharia e Inovada Ltda., vencedora do Pregão Eletrônico nº 04/2023. O contrato visa concluir a instalação do serviço de radioterapia no Hospital Regional, dentro do Plano de Expansão da Radioterapia no SUS (PER-SUS).

Conforme informado pelos representantes do Ministério da Saúde, o cronograma original previa a entrega da obra em junho de 2025, mas a empresa contratada enfrentou dificuldades financeiras. “Apesar desse contratempo, a obra segue em execução regular e já se encontra em estágio avançado, com 75% de andamento”, diz o relatório.

Outro avanço significativo é a chegada do equipamento essencial para o funcionamento do setor: “Além disso, o aparelho acelerador linear, equipamento essencial para o serviço, já foi recebido.”

Uma nova repactuação com a empresa está em curso para confirmar a nova data de conclusão. Enquanto isso, a gestão do Hospital Regional avança nos preparativos para colocar o serviço em funcionamento. A expectativa é que o setor de radioterapia comece a funcionar já no início de 2026.