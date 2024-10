Preso por matar o ex-cunhado com facão em MS alega legítima defesa

Luciano Silva Soares, de 46 anos, preso como principal suspeito da morte do ex-cunhado Carlos Eduardo Filó, de 40 anos, afirmou à Polícia Civil que agiu em legítima defesa. O homicídio ocorreu no último domingo (13.out.24), na cidade de Angélica, localizada a 323 quilômetros de Campo Grande.

Luciano passou por audiência de custódia na segunda-feira (14.out.24), ocasião em que a prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva pela Justiça. Em seu depoimento, ele alegou que cometeu o crime para se defender das agressões de Carlos, afirmando que se sentiu ameaçado após ter se envolvido em um desentendimento familiar.

Entenda o caso

Conforme já divulgado pelo MS Notícias, Luciano é gerente da unidade do Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito) de Angélica e também é ex-vereador do município. No dia do crime, ele teria invadido a casa da ex-companheira, irmã de Carlos, obrigando-a a bloquear a porta com um sofá para se proteger.

Um irmão dela, que estava na residência, tentou acalmar Luciano, mas foi agredido. Em seguida, Luciano deixou o local. Ao saber do ocorrido, Carlos saiu em defesa dos irmãos e foi procurar Luciano para tirar satisfações. O encontro ocorreu em uma lanchonete no centro da cidade, conhecida como "Dudu".

Ao perceber a aproximação de Carlos, Luciano pegou um facão que estava guardado em seu carro e atacou a vítima, desferindo vários golpes. Carlos sofreu cortes no lado superior esquerdo do tronco e perfurações em várias artérias, resultando em grande perda de sangue, o que o levou à morte.

Após o crime, Luciano fugiu do local, mas foi encontrado pela Polícia Militar em frente à sua casa, sem camisa e com o tronco e a calça manchados de sangue. A arma utilizada, um facão com 33 centímetros de lâmina, foi apreendida pelos policiais, que efetuaram a prisão em flagrante por homicídio simples.