Gerente no Dentran mata ex-cunhado a golpes de facão (vídeo)

Luciano Silva Soares, de 46 anos, Gerente da Agência de Trânsito de Angélica (Detran-MS) desde julho de 2024 , matou o ex-cunhado Carlos Eduardo Filó, de 40 anos, a golpes de facão.

Mais conhecido como Luciano Bragança, o criminoso ligado com organização de rodeios na cidade, também já foi candidato a vereador nas eleições municipais de 2012. Eis:

Segundo apurado pelo MS Notícias, Carlos foi ferido na noite do domingo (13.out.24) com cortes do lado esquerdo superior do tronco, perfuração em várias artérias e perdeu aproximadamente 2 litros de sangue. Ele foi socorrido ao hospital em Nova Andradina, mas acabou morrendo na madrugada desta 2ª.feira (14.out).

Esse é Luciano Bragrança, acusado de assassinar o ex-cunhado em Angélica (MS).

A Polícia Militar relatou horas antes do crime na noite do domingo (13.out), Luciano invadiu a casa da ex-companheira Carla Filó, no Bairro Paloma, Rua Anésio Bonin, fazendo ameaças de morte. Para não ser morta, Carla se trancou no imóvel utilizando um sofá para reforçar o bloqueio da porta, que Luciano tentou derrubar.

Na casa de Carla, Luciano ainda agrediu Edcarlos, um outro irmão dela que tentou o acalmar o ex-cunhado.

Ao saber dos fatos acima, Carlos foi atrás de Luciano tirar satisfação o encontrando na lanchonete do "Dudu", no centro da cidade. Lá, eles discutiram e Luciano pegou um facão e partiu para cima de Carlos. O ataque foi filmado por testemunhas:

Após o assassinato, Luciano fugiu. A Polícia Militar disse que flagrou o criminoso em frente da sua residência sem camisa e com a parte superior do tronco e calça tomados por sangue. Os policiais realizaram a prisão em flagrante por homicídio simples e apreenderam a arma utilizada no crime, um facão, medindo 33cm de lâmina.

Edcarlos sofreu lesão corporal leve e Carla não apresentava lesões, porém, devido às ameaças de morte solicitou medidas protetivas de urgência.