Preso por tentar matar ex a facadas é encontrado morto em delegacia de MS

O homem de 44 anos identificado Vilmar Meza da Silva, preso no domingo (4.maio.25) por tentativa de feminicídio, foi encontrado morto na manhã de 3ª feira (6.maio.25) dentro de uma cela da Delegacia de Polícia Civil de Rio Verde de Mato Grosso. Segundo a corporação, o corpo foi localizado por um policial no momento em que o homem seria transferido para São Gabriel do Oeste.

Conforme apurado, o detento apresentava sinais de enforcamento com o uso de uma coberta presa à estrutura da cela. A Perícia Criminal foi acionada e realizou os procedimentos técnicos no local.

Vilmar era considerado foragido desde 14 de abril, quando violou medidas protetivas e atacou a ex-companheira com nove facadas em São Gabriel do Oeste, na frente do filho dela, de 9 anos. A vítima, mesmo gravemente ferida, conseguiu dirigir até um hospital e depois foi transferida em vaga zero para Campo Grande.

Com diversas passagens pela polícia, ele já havia sido detido por tráfico de drogas, porte ilegal de arma, violência doméstica e ameaças. A prisão foi resultado de uma operação conjunta de unidades especializadas da Polícia Civil. As circunstâncias da morte seguem em apuração.