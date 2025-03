Babá é presa por homicídio após bebê de 1 ano morrer afogado em piscina

Uma babá de 47 anos foi presa em flagrante na 5ª feira (20.mar.25) suspeita de homicídio culposo, após a morte de uma criança de 1 ano e 11 meses, que se afogou em uma piscina no quintal da residência onde era cuidada, no Núcleo Industrial, em Campo Grande.

De acordo com a Delegacia Especializada de Atendimento à Criança e ao Adolescente (DEPCA), a criança foi levada ainda com vida para uma Unidade de Saúde da Família, mas não resistiu. Equipes médicas tentaram reanimá-la, sem sucesso.

Segundo as investigações, por volta das 11h30, a cuidadora deixou a criança no quintal com outras crianças enquanto preparava o almoço. Uma das crianças notou a ausência da vítima e a encontrou caída de bruços dentro da piscina. A babá foi alertada e, com ajuda de vizinhos, socorreu a criança, que ainda apresentava sinais vitais, mas morreu na unidade de saúde.

Após a apuração preliminar no local e a coleta de depoimentos, o delegado de plantão da DEPCA, Roberto Morgado, afirmou que houve negligência por parte da cuidadora, que permitiu o acesso da criança à piscina sem supervisão.

A piscina onde o afogamento ocorreu tinha cerca de 30 centímetros de profundidade. A mulher também cuidava de outras crianças no local, de forma remunerada. Após a análise das circunstâncias, ela foi autuada por homicídio culposo, quando não há intenção de matar.