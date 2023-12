PRF apreende 11,4 Kg de cocaína em Água Clara (MS).

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 11,4 Kg de cocaína, na noite deste sábado (2), em Água Clara (MS).

Os policiais rodoviários federais fiscalizavam na BR-262, quando abordaram um CHEVROLET/COBALT com placas de Ribeirão Preto (SP).

Durante a entrevista com o condutor e passageira, a equipe desconfiou do nervosismo do casal, que apresentou diversas contradições sobre a viagem.

Numa vistoria veicular, a equipe localizou um compartimento preparado para o transporte de ilícitos, onde estavam escondidos 11,4 kg de cocaína.

O condutor confessou que receberia R$ 5 mil reais para levar o entorpecente de Corumbá (MS) a Ribeirão Preto (MS).

Em consulta aos sistemas, a equipe encontrou um Mandado de Prisão em aberto pelo crime de roubo para a passageira. Ela afirmou que não sabia sobre a droga.

Os presos, a droga e o veículo foram encaminhados à Polícia Civil em Água Clara (MS).

Fonte: PRF MS