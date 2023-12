PRF participa de expedição pela Rota Bioceânica

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) está participando de uma expedição pela Rota Bioceânica, que iniciou-se na última sexta-feira (24) e irá até terça-feira, 05 de dezembro. A viagem está sendo realizada pelo SETLOG MS (Sindicato das Empresas de transporte de Cargas e Logísticas de MS) em parceria com o Governo de Mato Grosso do Sul, pelo trajeto de transporte de cargas destinadas aos países alcançados pela rota bioceânica ou para exportação via portos do norte do Chile, e tem por objetivo reforçar junto aos órgãos governamentais de cada país a importância da implantação deste trajeto.

Essa é a terceira expedição com este intuito que está sendo realizada e, pela primeira vez, forças de segurança estão representadas, por intermédio da PRF, da SEJUSP e da PMMS, trazendo um olhar para as oportunidades e necessidades relacionadas à segurança pública e à segurança viária, cada um dentro da sua circunscrição.

Durante a expedição, está sendo realizado trabalho de integração entre os municípios que serão afetados pela rota, além de serem tomadas decisões estratégicas acerca do projeto. Os integrantes da expedição também irão participar do 4º Fórum dos Estados e Países Envolvidos na Rota Bioceânica, tudo com o intuito de fomentar discussões acerca da viabilidade desse trajeto. A jornada também é uma oportunidade para que cada órgão envolvido possa entender a dimensão do impacto desse projeto em sua área de atuação.

A Rota Bioceânica, abrangendo Brasil, Argentina, Paraguai e Chile, estabelece uma ligação entre os oceanos Atlântico e Pacífico. Os objetivos desta rota incluem a interligação dos territórios dos quatro países por meio de um corredor rodoviário, a redução do tempo de transporte de cargas, o aprimoramento logístico, o aumento da competitividade das exportações para a Ásia, além de impulsionar o turismo e incentivar a formação de novos padrões de comércio regional.

A importância da participação da PRF nesta expedição se dá pela possibilidade de compreender a demanda e as características específicas dessa rota, visando otimizar o trabalho da PRF por meio de estratégias de planejamento, inteligência, infraestrutura e integração de informações. Trata-se também de uma oportunidade de integração com o Governo do Estado, representantes de outros órgãos e empresários envolvidos neste Projeto.

Por meio das informações levantadas durante esta expedição, a PRF poderá atender de forma potencializada as necessidades da sociedade no que tange à segurança viária e também ao combate ao crime, com foco na redução do tráfico de drogas, contrabando e na interceptação de veículos roubados ou furtados, contribuindo, assim, para a proteção dos cidadãos que utilizam essa rota.

Fonte: PRF MS