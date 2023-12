PRF prende homem suspeito de feminicídio em Campo Grande (MS)

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu um homem suspeito de feminicídio, na noite desta segunda-feira (4), em Campo Grande (MS).

Os policiais rodoviários federais fiscalizavam na BR-163, quando avistaram um homem com as roupas sujas de sangue, conduzindo uma bicicleta. A equipe realizou a abordagem do homem. Ele possuía um ferimento de faca no braço e transportava uma mochila com duas facas dentro.

Questionado, ele confessou ter entrado em luta corporal com a esposa. Outra equipe da PRF foi até o endereço informado, onde encontraram a mulher já sem vida. A Polícia Militar e Polícia Civil foram acionadas e prestaram apoio durante a ocorrência.

O homem foi encaminhado à Polícia Civil em Campo Grande (MS).

Fonte: PRF MS