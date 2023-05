Ridan é executado a tiros de escopeta ao almoçar com a família em restaurante

Ridan Nunes Machado, de 43 anos, foi executado a tiros de escopeta calibre 12, ao meio dia e trinta desta 4ª.feira (17.mai.23), num restaurante na Rua dos Periquitos, Bairro Esplanada IV, em Chapadão do Sul (MS). A vítima almoçava com a esposa, de 18 anos, e uma filha pequena quando foi atingido por ao menos dois disparos na cabeça.

O Corpo de Bombeiro de Chapadão do Sul chegou a ser acionado, mas encontrou Ridan morto. Foto: Reprodução | O Correio News

Segundo a esposa de Ridan, o atirador era um homem vestido com roupa camuflada, capacete preto, que estava com o rosto parcialmente coberto. O suspeito entrou no comércio, apontou a arma para a cabeça de Ridan e pediu para a mulher sair com a filha de colo. Ela correu e se trancou em um banheiro do local. Ainda segundo a viúva, o atirador provavelmente não estava sozinho e fugiu em uma moto.

Policiais militares, civis e peritos da Polícia Técnica estiveram no local para levantamento de pistas, identificação do corpo e liberação para ser encaminhado ao IML de Costa Rica.

