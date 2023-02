Sandro morre em acidente na BR onde há 9 anos foi amputado

Sandro Pereira Gauto Cano, de 34 anos, morreu em acidente de trânsito na noite da 6ª.feira (17.fev.23), ao colidir contra um ônibus na BR-376, próximo ao Distrito de Amandina, em Ivinhema (MS). Na mesma BR, em 2014, Sandro havia sido amputado ao bater numa carreta.

No acidente fatal da 6ª.feira, Sandro seguia em um Volkswagen Saveiro com placas de Ivinhema, sentido Amandina a Ivinhema, quando colidiu em um ônibus de viagem. Com o impacto, o carro teve a parte frontal destruída e Sandro morreu na hora. Apenas um passageiro do ônibus precisou de resgate, segundo narrou o site Ivi Notícias.

Cerca de 13 pessoas, incluindo o motorista do ônibus, não tiveram ferimentos. Eles seguiam de Dourados para São Paulo.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF), Corpo de Bombeiros de Ivinhema e Perícia de Nova Andradina estiveram no local para atender a ocorrência.

Sandro era morador de Ivinhema e iria completar 35 anos dia 20 deste mês. A cerimônia de despedida de Sandro está ocorrendo neste sábado (18.fev.23) na Capela de Velório do Pax, em Ivinhema, e o sepultamento será às 16h do domingo (19.fev.23).