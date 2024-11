Sargento é acusado de estuprar a neta e 2 sobrinhas da esposa

Um sargento da reserva do Exército Brasileiro, de 53 anos, foi detido na tarde de 5ª feira (21.nov.24) durante uma operação da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF). Ele é acusado de abusar sexualmente de sua neta, que tem 11 anos, e de duas sobrinhas da esposa, que também eram crianças na época dos crimes.

O militar já estava sob investigação por ter cometido atos de abuso sexual contra mais três menores. Os incidentes com a neta e as sobrinhas ocorreram na região do Gama. A operação, denominada Periculum domi, foi iniciada após uma das vítimas ter relatado os abusos a uma professora.

A docente notificou o Conselho Tutelar e a DPCA em junho deste ano. Este caso representa o terceiro inquérito aberto contra o sargento, que já respondia a outras duas investigações por abuso sexual envolvendo outras três vítimas. Para proteger a identidade das vítimas, que são familiares do acusado, o nome dele foi divulgado.