Menina de 12 anos relata estupro em áudios à irmã e padrasto vai preso

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) prendeu nesta semana um homem de 42 anos, acusado de estupro de vulnerável, ameaça e violência psicológica contra sua enteada, uma adolescente de 12 anos.

A prisão foi realizada pela 8ª Delegacia de Polícia (Estrutural) após o cumprimento de um mandado de prisão preventiva, em conformidade com a Lei Henry Borel, que visa proteger crianças e adolescentes vítimas de violência doméstica.

A denúncia surgiu quando a vítima compartilhou áudios com sua irmã mais velha pelo WhatsApp, relatando os abusos sexuais que ocorreram ao longo dos últimos dois a três anos no quarto que o padrasto dividia com sua mãe.

Após tomar conhecimento dos fatos, a mãe e uma tia da adolescente imediatamente informaram a delegacia, que iniciou as investigações. A Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Criança e o Adolescente deferiu o pedido de prisão preventiva do acusado.

Se condenado, o homem poderá enfrentar uma pena de até 17 anos e seis meses de prisão.