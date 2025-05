Servidores, empresários e fazendeiros grilavam terras da União em MS

A Polícia Federal deflagrou nesta 5ª feira (8.maio.25) a Operação Pantanal Terra Nullius para desarticular um esquema de grilagem de terras da União e fraudes ambientais envolvendo Cotas de Reserva no Pantanal sul-mato-grossense.

Os alvos são empresários, fazendeiros e servidores públicos suspeitos de atuar ilegalmente para obter terras no Parque Estadual do Pantanal do Rio Negro, localizado em área de faixa de fronteira.

Segundo a PF, o grupo teria falsificado documentos com o auxílio de servidores da Agência de Desenvolvimento Agrário e Extensão Rural de Mato Grosso do Sul (Agraer), inserindo dados forjados em processos administrativos para regularizar áreas protegidas de forma ilícita.

Além disso, os investigados estariam envolvidos na emissão e comercialização indevida de Cotas de Reserva Ambiental (CRA) e Títulos de Cota de Reserva Ambiental Estadual (TCRAE).

Ao todo, foram cumpridos dez mandados de busca e apreensão em Campo Grande e um em Rio Brilhante, além do bloqueio de valores e sequestro de bens que podem ultrapassar R$ 3 milhões.

Os investigados podem responder por crimes como associação criminosa, usurpação de bens da União, falsidade ideológica, inserção de dados falsos em sistema público e infrações ambientais. As investigações seguem em andamento.