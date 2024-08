PF mira grupo ligado a grilagem, mineração ilegal e trabalho escravo no MS e MT

Nesta 5ª feira (22.ago,24), a Polícia Federal deflagrou a Operação Chamberlin, com o objetivo de combater uma série de crimes graves, incluindo desmatamento, trabalho em condições análogas à escravidão, mineração ilegal e grilagem de terras, em Corumbá e Cuiabá (MT).

Foram cumpridos quatro mandados de busca e apreensão em Corumbá e um em Cuiabá. Durante a operação, um dos investigados foi preso em flagrante por posse ilegal de arma de fogo, após ser encontrado com uma arma irregular.

Além da prisão, as autoridades apreenderam mídias digitais, dinheiro, outras armas de fogo, pedras preciosas e veículos. Todo o material recolhido será submetido a análises periciais, com o objetivo de aprofundar as investigações e identificar outros possíveis integrantes da rede criminosa.

A Polícia Federal destacou que a operação reflete seu compromisso com a prevenção e repressão de crimes ambientais no Pantanal, reforçando a atuação contra aqueles que promovem a degradação da região e exploram pessoas de forma ilegal.