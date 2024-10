Grilagem usava queimadas para invadir terras e criar gado no Pantanal

A Polícia Federal deflagrou nesta 5ª feira (10.out.24) a Operação Arraial São João, com o objetivo de combater crimes ambientais graves, como incêndios criminosos, desmatamento e exploração ilegal de terras públicas na região de Corumbá, no Pantanal sul-mato-grossense. A ação visa desarticular um esquema criminoso que utilizava queimadas para grilagem de terras, com o intuito de garantir áreas para a criação ilegal de gado.

As investigações, realizadas em parceria com o Ibama e a Iagro/MS, revelaram que grileiros incendiavam áreas do bioma pantanal para posteriormente invadi-las e registrar de forma fraudulenta junto a órgãos governamentais. Além disso, há indícios de que o grupo estava manejando gado irregular, proveniente da Bolívia, nas áreas devastadas.

A perícia da Polícia Federal apontou que cerca de 30 mil hectares foram queimados intencionalmente pelos criminosos apenas neste ano, uma destruição massiva que ganhou grande repercussão, especialmente durante o tradicional Arraial São João, em Corumbá. As margens do Rio Paraguai, que serviram como cenário de intensas chamas, chocaram o público com imagens devastadoras.

Nesta operação, três mandados de busca e apreensão foram cumpridos, com os envolvidos podendo responder por crimes como incêndio em mata ou floresta, desmatamento, exploração econômica de área pública, falsidade ideológica, grilagem e associação criminosa.