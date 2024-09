Suspeita de matar Anderson Manoel a facadas é presa na Capital

Na manhã desta segunda-feira (9), a Polícia Civil de Campo Grande, por meio da Delegacia Especializada de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP), prendeu em flagrante uma mulher de 35 anos, suspeita de ter matado Anderson Manoel da Silva, de 43 anos, a facadas.

O crime ocorreu na madrugada de domingo (8), no bairro Moreninha III, em Campo Grande. A autora foi localizada e detida no bairro Jardim Nova Jerusalém. Ela foi conduzida à sede da DHPP e passará por audiência de custódia.

O crime

A Polícia Civil foi acionada pelo Centro Integrado de Operações de Segurança (Ciops) para atender a ocorrência. Ao chegar ao local, já havia uma guarnição da Polícia Militar preservando a cena do crime. Equipes da DHPP, perícia e Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) também estiveram presentes, e o óbito foi constatado por volta das 10h54 do domingo.

De acordo com informações preliminares, o crime aconteceu após uma briga envolvendo várias pessoas. Testemunhas relataram que a residência da vítima era frequentemente visitada por usuários de drogas, a convite do próprio Anderson, onde além do uso de entorpecentes, também era consumida bebida alcoólica.

Após as investigações, a DHPP conseguiu identificar e localizar a autora, resultando na prisão em flagrante. O caso foi registrado na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac Cepol) e será investigado pela delegacia especializada.