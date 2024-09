Confusão com inquilina em ponto de tráfico termina com homem morto

Na manhã de domingo (8), Anderson Manoel da Silva, de 43 anos, foi encontrado morto em sua residência, na Rua Oreade, Vila Moreninha III, em Campo Grande. A vítima foi assassinada com vários golpes de objeto perfurocortante, após uma briga envolvendo usuários de drogas e a inquilina que alugava um quarto no imóvel.

De acordo com o boletim de ocorrência, o corpo de Anderson foi encontrado por sua cunhada, após vizinhos a informarem sobre uma confusão na casa, envolvendo o dono do imóvel, a inquilina e outros usuários de drogas. Ao entrar na casa, ela encontrou o corpo da vítima sobre um colchão, com diversas lesões e manchas de sangue espalhadas pela residência, além de garrafas de vidro quebradas.

A Polícia Militar foi acionada e uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) constatou o óbito por volta das 10h54min. A cena do crime foi preservada pela Polícia Militar até a chegada da perícia e da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), que iniciou as investigações.

Testemunhas relataram que o local era frequentado regularmente por usuários de drogas, que costumavam ser convidados pela própria vítima para consumir entorpecentes e bebidas alcoólicas. A inquilina, suspeita de participação no crime, já foi identificada, mas ainda está foragida, assim como outros dois homens que estariam envolvidos.

O caso foi registrado como homicídio simples na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac-Cepol), e as investigações continuam para apurar a motivação e localizar os suspeitos.