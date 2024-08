Técnico de enfermagem suspeito de estuprar paciente é preso após se entregar

O técnico de enfermagem de 45 anos, suspeito de ter estuprado uma paciente no Hospital São Luiz Anália Franco, na zona leste de São Paulo, se entregou às autoridades e foi preso na noite de 2ª feira (26.ago.24).

De acordo com o UOL, O suspeito estava foragido e tinha contra ele um mandado de prisão temporária válido por 30 dias. De acordo com a Secretaria da Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP), as investigações continuam em andamento e são conduzidas pelo 30º Distrito Policial, no Tatuapé.

O Hospital São Luiz Anália Franco informou que o profissional foi inicialmente afastado de suas funções e, posteriormente, demitido. Em nota, a unidade de saúde afirmou que está cooperando plenamente com as investigações das autoridades e prestando todo o apoio necessário à família e à paciente envolvida.

O nome do técnico de enfermagem não foi divulgado, e a reportagem não conseguiu contato com a defesa do suspeito para obter um posicionamento. O espaço permanece aberto para qualquer manifestação.

O crime, conforme informações do SBT News, ocorreu no final de julho. A vítima, uma mulher de 26 anos, estava sedada após passar por um procedimento médico quando foi abusada sexualmente. De acordo com as investigações, o técnico de enfermagem entrou no quarto da paciente para administrar um medicamento e, nesse momento, teria segurado a vítima pelos cabelos e a forçado a entrar no banheiro do quarto, onde ocorreu o estupro.

O uniforme do suspeito foi apreendido e peritos encontraram vestígios de sêmen na peça. No banheiro onde a vítima estava, foram descobertas mechas de cabelo arrancadas durante o ataque. Os investigadores também requisitaram as imagens das câmeras de segurança do hospital e solicitaram a realização de um exame sexológico na vítima.

Com informações de UOL e SBT News