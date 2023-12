Trabalhador morre após cair com Honda Tornado em vazante de frigorífico

Bruno Heitor de Paula, de 32 anos, morreu em acidente de trânsito às 21h20 do sábado (2.dez.23), numa vazante do frigorífico de peixes da Mar e Terra em Itaporã (MS).

Segundo registro de ocorrência, antes do acidente fatal, a vítima havia participado de uma confraternização mo frigorífico no qual trabalhava. Ao sair da festa em sua moto Honda Tornado, no trajeto de volta para casa, acabou perdendo o controle da direção da motocicleta, bateu num barranco e caiu numa vala, vazante de água do frigorífico.

Bruno ficou submerso e morreu, possivelmente afogado. O corpo foi retirado do local por equipes do Corpo de Bombeiros e moradores da região por volta das 22h30.

Ele era casado e aguardava a chegada de um filho.

O caso foi registrado como morte a esclarecer e será investigado na delegacia de Polícia Civil de Itaporã.