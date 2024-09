Usina de asfalto da Capital explode e é destruída pelo fogo (vídeos)

A usina asfalto Central/MS – pertencente ao Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento Sustentável da Região Central de Mato Grosso do Sul – explodiu e está sendo consumida pelo fogo nesta 6ª.feira (6.set.24).

O empreendimento instalado no Núcleo Industrial, em Campo Grande (MS), começou a queimar às 14h30 após a explosão em um tanque de óleo diesel.

Com a intensidade do fogo, a fiação elétrica foi rompida. Caminhões do Corpo de Bombeiros e da Energisa já estão no local.

A fumaça preta e alta é vista de várias regiões da cidade. Veja:

No local, já foram investidos mais de R$ 5 milhões só em equipamentos, agora consumidos pelo fogo.

Seriam beneficiados pelo empreendimento Campo Grande, Dois Irmãos do Buriti, Sidrolândia, Terenos e Jaraguari, que compõe o consórcio firmado em 2023 pela prefeita Adriane Lopes, que, no entanto, agora ficou em cinzas.