Vídeo: gerente de bar esmurra vendedor salgados após discordar do preço

Um vendedor de salgados conhecido por “Cachorrão”, fez um vídeo denunciando que foi agredido pelo gerente do bar Ditado Popular, enquanto vendia salgado, em Sinop (MT).

Após a repercussão do fato, na 5ª.feira (26.jan.23), motoboys fizeram um buzinaço em frente ao bar. De acordo com o relato da vítima, ele costuma vender salgados na região e no dia em questão o vendedor ofereceu seus produtos ao gerente do bar.

Um vídeo divulgado pelo comerciante de salgados mostra o gerente extremamente agressivo, enquanto pessoas tentam contê-lo. Um homem chega a dizer que ele está embriagado e tenta acalmar os ânimos.

Ainda de acordo com Cachorrão, o suspeito estava bêbado e reclamou dos preços dos lanches comercializados pela vítima. “Fui oferecer lanche para a mesa, como sempre faço. O cara ficou teimando pelo preço e eu falei que o lanche é meu e eu coloco os preços nos meus produtos. Ele começou a bocejar, estava bêbado e olha o que ele fez, acertou um soco na minha boca”, disse Cachorrão.

O gerente teria agredido o vendedor com um soco na boca. A agressão teria acontecido fora do horário de trabalho do gerente. Testemunhas presenciaram o episódio e tentaram conter os envolvidos. Veja os vídeos:

A página do Ditado no Instagram divulgou nota dizendo que não compactua com qualquer tipo de violência física e que as atitudes da funcionária foram do local e horário de trabalho, não são de responsabilidade da empresa.

Afirma ainda que a direção do estabelecimento já está tomando as medidas internas cabíveis.

FONTE: FOLHAMAX.