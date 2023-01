Vídeo: Jovem atropela duas vezes e mata namorado da mãe

Uma jovem de 25 anos atropelou e matou Maikon da Silva, de 39 anos, no domingo (22.jan.23), por volta das 19h, na região do Portal Caiobá, em Campo Grande (MS). As imagens foram gravadas por uma câmera de segurança de um estabelecimento comercial em que Maikon estava quando a jovem converteu o carro Chevrolet Corsa e prensou o alvo contra o muro, por duas vezes.

Após ser atingido pelo veículo, Maikon chegou a ser socorrido e internado em estado grave, mas não resistiu aos ferimentos.

De acordo com a Santa Casa, o paciente deu entrada com trauma de abdômen e quadril. Maikon estava em procedimento cirúrgico pela ortopedia quando teve uma parada cardiorrespiratória. O paciente veio a óbito por volta das 07h09 da 2ª.feira (23.jan.23), na unidade de saúde.

O homem era namorado da mãe da motorista. Segundo a polícia, ele teria agredido a companheira, o que motivou o revide da filha.

Nas imagens é possível observar que a jovem chega acompanhada de uma amiga e mira o carro diretamente para a homem, que está sentado na calçada, próximo a uma parede. Após a primeira batida, ela recua o carro, enquanto o homem tenta se levantar. No entanto, a motorista joga o carro contra ele mais uma vez, esmagando-o na parede. Um funcionário do estabelecimento aparece observando toda a cena. Eis o vídeo:

Após atropelar o homem duas vezes, a motorista saiu do veículo acompanhada da amiga. Ela se aproximou de Maikon e desferiu gritos enconstando no corpo dele. Depois ela retornou ao carro, gesticulando. Um dos faróis do carro cai antes dela deixar o local, sozinha.

Segundo a Polícia Civil de Mato Grosso do Sul, a jovem ainda não foi localizada.