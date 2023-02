Vizinhos sentem 'cheiro de fumaça' e acham corpo 'queimando no lixo'

O corpo do sexo masculino foi encontrado sendo queimado em meio ao lixo numa casa abandonada na tarde deste domingo (5.fev.23), na Rua Camboatá, no Jardim Santa Emília, em Campo Grande (MS).

De acordo com relatos à polícia, vizinhos sentiram cheiro de fumaça e subiram no muro para verificar, quando avistaram o corpo pegando fogo no terreno, em meio a galhos e lixos.

O corpo ficou completamente carbonizado, apenas parte do rosto não foi consumido pelas chamas.

Equipes da Polícia Militar e da perícia foram acionadas até o local por volta das 14h.

*Em atualização...