Zeca solicita programas habitacionais que contemplem povos indígenas e colônias de pescadores

Em agenda com a diretora-presidente da Agehab (Agência de Habitação Popular de MS), Maria do Carmo Avesani Lopez, o deputado estadual Zeca do PT reiterou seus pedidos de criação de programas habitacionais que contemplem os povos originários indígenas e também as colônias de pescadores de Mato Grosso do Sul.

No Plenário da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, o parlamentar apresentou indicação solicitando programas habitacionais que contemplem os pescadores e os povos indígenas.

"São pessoas que habitam em estruturas que se encontram em situação precária, sendo imprescindível a criação de programas que fomentem melhores condições de moradia a esses cidadãos. No encontro com a diretora-presidente da Agehab, me coloquei à disposição para lutar por recursos em Brasília e colocar em prática esses programas", enfatizou Zeca do PT.

A diretora-presidente Maria do Carmo anunciou ao deputado Zeca do PT que diversas comunidades indígenas do Estado serão contempladas com habitações populares.

Maria também explicou que as colônias de pescadores podem inscrever projetos de moradia no programa Minha Casa Minha Vida modalidade Entidades, do Ministério das Cidades.

O Minha Casa Minha Vida - Entidades tem por finalidade a concessão de financiamento subsidiado a famílias organizadas por meio de entidades privadas sem fins lucrativos para produção de unidades habitacionais urbanas, com recursos do Fundo de Desenvolvimento Social.

O Programa apoia a produção social da moradia e a participação da população como protagonista na solução de seus problemas habitacionais, estimulando a organização popular e a produção habitacional por autogestão.