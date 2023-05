A Grande Conquista: Saiba quem são os primeiros 16 participantes

O mês de maio mal chegou e a Record TV já começou com uma novidade daquelas: um novo reality show para o público brasileiro, que ama este tipo de programa, que se chama “A Grande Conquista”.

O formato original da emissora, comandado por Mariana Rios, mistura famosos e anônimos numa competição inédita e o diferencial é que o público participa de diversas dinâmicas da atração, decidindo quem entra, quem sai e quem fica na competição, além de também opinar em enquetes e outras ferramentas de interatividade.



Nesta terça-feira (2), foram apresentados 16 competidores que disputam as primeiras 10 vagas da “Mansão” do reality show e já começaram a fazer suas campanhas para ter a preferência do telespectador.

CONHEÇA TODOS OS 16 PARTICIPANTES!

Alexandre Suita, 37 anos, Empresário e influencer. Nasceu em Quirinópolis (GO), mora em Goiânia (GO) – Antonio Chahestian e Edu Moraes/Record TV

Ana Paula Almeida, 46 anos, Apresentadora, atriz e publicitária. Nasceu e mora no Rio de Janeiro (RJ) – Antonio Chahestian e Edu Moraes/Record TV

Bruno Camargo, 35 anos, modelo e professor de Educação Física. Nasceu e mora em São Paulo (SP) Antonio Chahestian e Edu Moraes/Record TV

Bruno Tálamo, 34 anos, jornalista. Nasceu e mora em São Paulo (SP) -Antonio Chahestian e Edu Moraes/Record TV

Caroline Lekker, 25 anos, Modelo e maquiadora. Nasceu em Juiz de Fora (MG), mora em Barcelona – Antonio Chahestian e Edu Moraes/Record TV

Daniel Toko, 34 anos, Repórter e cantor. Nasceu em São Bernardo do Campo (SP), mora no Rio de Janeiro (RJ) – Antonio Chahestian e Edu Moraes/Record TV

Erika Coimbra (vôlei), 42 anos, Ex-atleta de vôlei, influencer, empreendedora e palestrante. Nasceu em Belo Horizonte (MG), mora em São Paulo (SP) – Antonio Chahestian e Edu Moraes/Record TV

Faby Monarca, 44 anos, Empresária e administradora. Nasceu em Itapetininga (SP), mora em São Paulo (SP) – Antonio Chahestian e Edu Moraes/Record TV

Giulia Garcia, 19 anos, Atriz e influenciadora. Nasceu e mora em São Paulo (SP) – Antonio Chahestian e Edu Moraes/Record TV

Glauco Marciano, 29 anos, Garoto Fitness Brasil e trabalha com marketing digital. Nasceu e mora em São Paulo (SP) – Antonio Chahestian e Edu Moraes/Record TV

Kelly do Basquete, 43 anos, Atleta, coach e gestora esportiva. Nasceu em São Paulo (SP), mora em Zadar, na Croácia – Antonio Chahestian e Edu Moraes/Record TV

MC M10, 28 anos, Cantor e ator. Nasceu e mora em Santo André (SP) – Antonio Chahestian e Edu Moraes/Record TV

Ricardo Villardo, 35 anos, Ator e professor de teatro. Nasceu no Rio de Janeiro (RJ), mora em São Paulo (SP) – Antonio Chahestian e Edu Moraes/Record TV

Stephanie Gomes, 23 anos, Estudante de biomedicina e influencer. Nasceu e mora no Rio de Janeiro (RJ) – Antonio Chahestian e Edu Moraes/Record TV

Thiago Servo, 37 anos, Cantor e compositor. Nasceu em Maringá (PR), mora em São Paulo (SP) – Antonio Chahestian e Edu Moraes/Record TV

Victoria Macan, 26 anos, DJ e empresária. Nasceu em São Francisco de Paula (RS) e mora em Porto Alegre (RS) – Antonio Chahestian e Edu Moraes/Record TV

Na próxima semana, a votação será encerrada, quando acontece a estreia oficial, no dia 8 de maio. Apenas os 10 mais votados serão enviados para o confinamento, em um hotel, enquanto aguardam o início da segunda fase de A Grande Conquista.



A grande novidade é que, quem não for escolhido pelo público entre os 16, terá uma chance na “Vila”, ao lado de mais 64 participantes, somando 70, que disputarão apenas 10 vagas na “Mansão”.

Todos as 70 pessoas ficarão confinadas, por um curto período, em três casas instaladas na “Vila”, onde terão que encarar alguns perrengues, como falta de camas para todos os integrantes e quantidade de alimentos bem limitada.

Cada casa da “Vila” será representada por uma cor: Laranja, que abriga 32 pessoas e tem apenas 5 camas; Azul, com 22 moradores e somente 7 camas; e a Verde, onde ficam 16 pessoas e 9 camas. Pode esperar que vem treta aí.



O que conhecemos como “Fazendeiro”, em A Fazenda, terá o nome de “Dono”, onde o escolhido também tem que tomar algumas decisões importantes durante essa primeira fase. Neste período de “Vila”, vão acontecer provas, eliminações e “tentações” e só termina quando chegarem aos outros dez selecionados pelo público.

FASE FINAL

Com os 20 participantes já instalados na “Mansão”, o jogo inicia a principal fase, onde todos se encontram e começam a lutar pelo prêmio de R$ 1 milhão, além de R$ 500 mil em prêmios distribuídos ao longo da temporada por meio de provas e dinâmicas

Durante o confinamento, as festas estão garantidas para que os moradores da “Mansão” possam relaxar um pouco. Além disso, uma dinâmica deve causar discórdia, onde os competidores possam dizer “cara a cara” o que pensam dos seus adversários no jogo.



A “Zona de Risco” será o momento mais temido do programa, já que é quando são definidos os indicados que irão correr o risco da eliminação. Os competidores da Zona de Risco disputam uma prova, onde o vencedor se livra da eliminação e ainda indica outro morador para ocupar o seu lugar na Zona de Risco. O público define quem segue no programa. O menos votado deixa a atração.

A Grande Conquista será exibida todos os dias (de segunda a domingo), a partir das 22h45, com apresentação de Mariana Rios, direção-geral de Chica Barros e direção de núcleo de Rodrigo Carelli.