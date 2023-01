Ana Clara, Vivian Amorim, Patrícia Ramos e Jeska Grecco estão no Rede BBB

A cobertura do Rede BBB contará com as veteranas Ana Clara, Vivian Amorim e Jeska Grecco e a recém-chegada Patrícia Ramos. A influenciadora digital carioca ingressa no time empolgada com os desafios: “Me sinto muito feliz e lisonjeada por ter recebido o convite para fazer parte desse time incrível. Eu sou muito fã de BBB e sei o quanto o programa mexe com o coração dos espectadores, e a expectativa que a galera tem por mais uma temporada”, disse.

O ‘Bate-papo BBB’ continua na edição de 2023, agora comandado por Vivian Amorim e Patrícia Ramos. Com exibição toda terça-feira após a eliminação, no gshow e no Globoplay, o programa conta com interatividades ao vivo com o público, um cenário novo e as primeiras reações dos participantes assim que deixam a casa do BBB. Patrícia contou que, desde criança assiste ao BBB com a família e confessa que, antes de saber da possibilidade de trabalhar no programa, seu maior sonho era entrar na casa para aproveitar a piscina do local. “Essa era minha expectativa: depois que eu fizesse 18 anos eu iria entrar para curtir a piscina daquela casa incrível. A minha rotina era esperar chegar a noite, ligar a TV para assistir com a família, saber o que aconteceu, pegar os melhores momentos do dia dos participantes…”, disse ela, que adiantou que está se preparando bastante para a estreia na #RedeBBB, especialmente para o ‘Bate-Papo BBB’, que recebe em primeira mão o eliminado da semana: “Estou muito empolgada e me sinto preparada para esse desafio. Vamos que vamos”, completou.



A apresentadora Vivian Amorim volta à cobertura do reality em 2023 depois de um ano longe, mas com o coração cheio de saudade. “Desde 2018 eu faço parte desse time e, ano passado, precisei me ausentar por conta do nascimento da minha filha, Malu. O motivo foi nobre e justíssimo, larguei tudo para viver a melhor fase da minha vida e cuidar do meu melhor presente, mas o amor pelo BBB continuou com um espaço especial no meu coração. A saudade foi grande”, explica ela, que já iniciou a preparação para a nova temporada. “Voltei a fazer sessões com a fonoaudióloga para melhorar a oratória e conseguir voltar bem ao ritmo das gravações, que são intensas”, avisou. Desta vez, Vivian revelou que o desafio será maior ainda com a mudança da família para o Rio de Janeiro com a pequena.

Em mais uma edição, Jeska Grecco retorna ao ‘BBB Tá On’ em suas múltiplas versões. Às segundas-feiras, um episódio do podcast é dedicado à repercussão da formação dos paredões. Às terças, o Podcast do Líder ganha o feed do ‘BBB Tá On’. Já na quarta, é a vez de uma conversa descontraída da apresentadora com o eliminado do paredão. E na sexta-feira, o ‘BBB Tá On’ estreia sua transmissão ao vivo em vídeo no Globoplay e gshow, com apresentação de Jeska e Patrícia Ramos, que repercutem os últimos acontecimentos do reality junto a diversos convidados em um estúdio especial, com direito a câmeras giratórias.

Já Ana Clara completa o time da #RedeBBB com sua participação nos flashs da TV Globo, comentando os acontecimentos junto ao público nas ruas, e no comando do ‘BBB – A Eliminação’, ao lado de Bruno De Luca. “Esse programa já me proporcionou momentos muito especiais. Estou indo agora para o meu quinto ano como apresentadora e eu acho que a cada temporada eu consegui evoluir muito. Eu estou muito feliz, empolgada e acho que vai ser uma excelente edição”, falou. A ‘Live do Líder’ é outra atração que retorna direto da casa mais vigiada do Brasil. Os programas vão ao ar toda quarta antes da festa do líder, com exclusividade, no gshow.