Arthur Aguiar comemora 34 anos ao lado de ex-brothers

Tretas que rolaram no “BBB” ficam por lá. Mas as amizades, e as segue fora do jogo. E assim Arthur Aguiar tem feio. O campeão da edição de 2022 fez aniversário no último dia 03 de março, e decidiu não comemorar. Mas graças à insistência de Douglas Silva, de quem se aproximou no confinamento, o “pãozinho’ mudou de ideia.



DG e Pedro Scooby, que moram no Rio de Janeiro, foram de carro até São Paulo, onde mora Arthur, para celebrar a nivva idade dele, no domingo, 05 de março. “Partiu níver do Arthur”, escreveu o surfista.

Ao chegarem à casa do aniversariante, eles foram recebidos com muita empolgação: “Chegou, esquece tudo, vieram do Rio para cá, de carro”, comemorou Arthur.

Lá ainda estavam Rodrigo Mussi e Eliezer, participantes do ‘BBB21’. Eles curtiram um churrasco, trocaram muitas ideias e riram bastante.



“BBB ainda vive aqui no aniversário do Arthur Aguiar. Que alegria encontrar todos aqui juntos, vibe boa demais… BBB é apenas um jogo… Não é o fim, é somente um caminho!”, escreveu Mussi.

“Que dia!”, respondeu Arthur. “Irmãos!”, postou Eliezer. “Que encontro”, disse DG.