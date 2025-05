Atriz brasileira denuncia crime no Festival de Cannes e sofre chantagem com vídeo íntimo

A atriz brasileira Maia Hazel, conhecida por interpretar Morte na novela Quanto Mais Vida Melhor, da Globo, revelou nas redes sociais que foi vítima de um crime enquanto acompanhava o Festival de Cannes, na Europa.

Segundo ela, um homem a dopou, roubou milhares de euros e obteve vídeos íntimos do seu celular para chantageá-la.

Em uma série de stories no Instagram, a atriz relatou: “Essa pessoa me dopou, essa pessoa me roubou milhares de euros, e essa pessoa tirou vídeos íntimos do meu celular e está tentando me chantagear.” Ela não revelou a identidade do agressor nem o local exato onde o crime aconteceu.

A artista também não informou se o caso foi registrado junto às autoridades policiais, deixando dúvidas sobre as medidas legais tomadas até o momento. Mesmo assim, declarou que não permitirá que a chantagem a intimide ou abale sua carreira e reputação.

“Eu já fui cancelada muitas vezes e não me importo com o que vão mostrar. Eu mantenho o que acredito”, afirmou, demonstrando força e determinação diante da situação delicada. Ela concluiu destacando a satisfação de estar no prestigiado festival, apesar dos desafios enfrentados.

Este caso evidencia um alerta importante para turistas em eventos internacionais, especialmente sobre crimes como dopagem e abuso sexual. A denúncia reforça a necessidade de buscar ajuda e denunciar qualquer forma de violência por meio dos canais apropriados.

No Brasil, o número 180 é um dos principais meios para denúncias de violência contra mulheres, enquanto em outros países é essencial acionar as autoridades locais para garantir proteção e justiça. A experiência da atriz brasileira serve como um alerta sobre a vulnerabilidade de vítimas em ambientes de grande circulação.