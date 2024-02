Baby Brasil se pronuncia após vídeo dela e Ivete Sangalo viralizar: 'Eu amo a Ivete'

Baby do Brasil usou as redes sociais na manhã desta segunda (12), para se pronunciar após seu vídeo com Ivete Sangalo viralizar. Durante a abertura do Carnaval de Salvador, as duas tiveram um diálogo inusitado que foi assunto na web.

"Gente, são oito e pouco da manhã e ainda não dormi, mas, queria deixar uma mensagem para todos por tudo que aconteceu quando viralizou o que eu disse. Em breve postarei o vídeo da Ivete me honrando, pra vocês saberem, que não tivemos nenhuma briga. Como disse Mahatma Gandhi, 'divergência de opinião não é motivo para brigas'. Eu amo a Ivete ela é uma amiga antiga e Jesus a ama muito mais ainda! Tudo o que aconteceu está na direção de Deus!", iniciou ela. Baby finalizou: Queridos que Deus nos abençoe e nos dê inteligência e sensibilidade espiritual, para discernirmos e ouvirmos a sua maravilhosa voz ! Meu sincero carinho e amor a todos In the name of the Lord Jesus!" Confira vídeo completo abaixo: Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Baby do Brasil (@babydobrasiloficial)