Campanha de arrecadação de agasalhos vai até dia 24

A solidariedade está mobilizando servidores públicos estaduais e a população em geral. A Campanha Seu Abraço Aquece, inicialmente formatada para que servidores públicos estaduais participassem com doações de roupas, sapatos e cobertores, ganhou força e está mobilizando mais pessoas, conscientes da importância de ajudar o próximo.

Além das caixas de arrecadação localizadas nas secretarias estaduais e autarquias, parcerias firmadas com a Faculdade Insted, Santuário Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, Famasul (Federação da Agricultura e Pecuária de Mato Grosso do Sul) e Anoreg (Associação dos Notários e Registradores do Estado de Mato Grosso do Sul), por meio de 16 cartórios localizados em Campo Grande, são pontos de arrecadação.

Diante do grande engajamento da iniciativa e com o objetivo de ampliar as arrecadações, o Governo do Estado, por meio da SAD (Secretaria de Administração) estendeu o período da campanha até o dia 24 de maio.

Madrinha da ação, a primeira-dama Mônica Riedel reforça a importância do Seu Abraço Aquece. “Nas últimas semanas, o que temos presenciado é o comprometimento dos servidores, por meio dos seus multiplicadores de abraços, para fazer da campanha Seu Abraço Aquece, um grande movimento de solidariedade e o resultado não poderia ser diferente, mais e mais abraços arrecadados. A consequência disso é a prorrogação da campanha, para que novas peças de roupas e doações em geral sejam somadas à essa corrente. E reforço, que é lindo ver o engajamento das secretarias, autarquias e entidades parceiras para que tantas famílias sejam atendidas por essas doações. Então, vamos lá, temos ainda algumas semanas para fazer a diferença, aquecer vidas e multiplicar abraços”, relata.

Com grande participação dos servidores, as secretarias realizam iniciativas para incentivar a participação, como gincanas internas. A SAD, além de executar a campanha, também promove ações internas, coordenadas pela secretária Ana Nardes.

“É motivador ver o engajamento dos servidores, que cuidadosamente separam peças e buscam doações entre familiares e amigos. Nada mais justo que fortalecer essa participação. Na SAD, vamos premiar aqueles que se destacarem nas doações, mas sempre lembrando que o grande objetivo é auxiliar a quem precisa”, relata a secretária.

Um dos pontos de arrecadação é a Faculdade Insted, que mobiliza internamente para que alunos, professores e colaboradores integrem a corrrente do bem.

"Nós, da Faculdade Insted, ficamos muito felizes em poder participar da Campanha Seu Abraço Aquece ao lado do Governo do Estado e de tantas outras entidades. Como instituição de ensino superior devemos levar os nossos acadêmicos para ações concretas que sim, também geram muito aprendizado. Nossos estudantes, professores e colaboradores estão engajados na causa e sabemos que, juntos, podemos contribuir e ajudar pessoas que se encontram em situação de vulnerabilidade social.", destaca a diretora da instituição, Neca Chaves Bumlai.

A ação social ocorre em parceria com o IAC (Instituto Amigos do Coração), Organização não Governamental que há mais de dez anos promove ações de amparo e assistência a pessoas necessitadas, em especial indígenas e ribeirinhas, com foco em atendimentos médico, odontológico e doação de roupas, brinquedos, enxovais e artigos de primeira necessidade.

A ONG auxiliará na triagem das peças arrecadadas e posteriormente doadas a instituições que atuam no amparo às pessoas em situação de vulnerabilidade.

A campanha recebe roupas, calçados e cobertores novos e usados em bom estado de conservação. As entidades interessadas em receber doações devem se cadastrar através do e-mail: seuabracoaquece@sad.ms.gov.br.

PONTOS DE ARRECADAÇÃO

Além das secretarias estaduais, as caixas de arrecadação estão localizadas até o dia 24 de maio de 2023 nos seguintes locais:

Santuário Nossa Senhora do Perpétuo Socorro – Avenida Afonso Pena, 377 – Bairro Amambaí

Faculdade Insted – Rua 26 de Agosto, 63 – Centro

Famasul (Federação da Agricultura e Pecuária de MS) – Rua Marcino dos Santos, 401 – Chácara Cachoeira

Cartórios da Capital

No interior do Estado, as doações podem ser direcionadas às unidades da Polícia Militar e Corpo de Bombeiros de Mato Grosso do Sul