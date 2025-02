O que você deve considerar ao escolher um laptop de viagem

Não é mais possível pensar em uma viagem sem levar seu laptop com você. Seja você um nômade digital, um estudante ou gosta de editar fotos e vídeos enquanto viaja para novos lugares, ou simplesmente deseja permanecer conectado com sua vida diária – não importa o motivo, você precisa ter uma coisa importante em mente: seu notebook deve ser leve e ter uma bateria de longa duração, facilitando o transporte e permitindo usá-lo sem se preocupar com a tomada.

A linha MacBook M2 da Apple, por exemplo, tem modelos ideais para atividades de viagem. O modelo MacBook Pro M2 oferece bateria de longa duração, com capacidade de 20 horas contínuas.

Já o MacBook Air M2 é um notebook leve e fino, com opções de tamanho de 13 e 15 polegadas, além da bateria que dura até 18 horas. Afinal, ninguém quer carregar uma bolsa ou mochila que pesa nos ombros e muito menos ver a bateria dos seus dispositivos descarregando o tempo todo.

Se você não sabe por onde começar a escolher seu notebook para viajar, aqui estão algumas dicas para que possa avaliar o mais adequado de acordo com suas necessidades, estilo de viagem e orçamento.

Existe uma variedade de laptops amigáveis para viagens que oferecem ótimo valor, desempenho decente e confiabilidade geral, atendendo a diferentes tipos de usuários — de turistas a viajantes de negócios e até mesmo gamers e profissionais criativos.

Os melhores laptops para viajantes destacam-se em muitas das seguintes categorias:

Preço

Antes de realmente pensar sobre os recursos e especificações do seu próximo notebook, certifique-se de saber seu orçamento. Também vale a pena comparar laptops em uma faixa de preço semelhante para que você possa escolher o melhor, sem gastar mais do que deveria.

Peso e tamanho

A portabilidade de um notebook também importa, especialmente para viagens. Ele é leve, como um McBook Pro M2, e pequeno o suficiente para ser conveniente para viajar? Precisaria de uma mala para caber? Quão pesado é para carregar em uma viagem de mochila de duas semanas? Estas são apenas algumas perguntas a serem consideradas em termos de peso e tamanho do seu laptop.

Duração da bateria

Maior duração da bateria normalmente se correlaciona com um preço mais alto, mas se você estiver trabalhando na estrada, ter um dispositivo com bateria de longa duração pode tornar sua vida muito mais fácil! Mesmo que você fique preso em um aeroporto, em um longo voo ou uma viagem de trem, por exemplo, onde não pode conectar seu computador portátil a uma fonte de energia, um modelo potente significa que você ainda pode entregar seu trabalho no prazo.

Espaço de armazenamento

Novamente, você pagará mais por mais armazenamento, mas pense nisso como um investimento de longo prazo. Você deve considerar o armazenamento especialmente se cria conteúdo como vídeos e fotos, pois eles ocupam mais espaço do que meros documentos do Word. Uma opção é comprar um disco rígido externo para expandir sua capacidade de armazenamento. Pode ser uma ótima alternativa se você não tem orçamento para comprar um notebook com capacidade de armazenamento maior.

Quanto de RAM você precisa?

A memória RAM (Random Access Memory) é onde seu laptop armazena dados antes de processá-los, e seu tamanho afeta como o seu computador pode lidar com multitarefas. Imagine editar vídeos e fotos de até 4K enquanto realiza multitarefas. Você precisará de pelo menos 16 GB de RAM para tornar sua vida e sua viagem mais fáceis. Inclusive, é o tamanho mínimo de RAM para nômades digitais.

Poder de processamento

Se você estiver executando programas de edição e vídeos de alta resolução, você também deve priorizar o poder do processador. Isso tornará o trabalho em seu laptop muito mais agradável. A CPU é como o coração e o cérebro do seu dispositivo.

Para atividades de alta potência, como edição de vídeo, você precisa de pelo menos um Intel Core i7, embora o i9 esteja agora no mercado e seja o mais poderoso. O i5 funcionará para um laptop de viagem se você não estiver fazendo nada muito pesado ou não se importar em editar em um ritmo de buffer e tiver mais paciência.

Você tem uma preferência de software: Windows, Apple ou Chrome OS?

A Apple sempre se destaca entre as marcas de tecnologia – e se você já usa dispositivos Apple e quer uma integração fácil com os outros produtos do ecossistema da maçã, então faria sentido escolher um MacBook.

Um dos melhores laptops de viagem que eles têm atualmente em oferta é o MacBook Air. O modelo é incrivelmente potente, mas também elegante, leve e facilmente portátil. Exceto no caso em que seu trabalho requer uma máquina um pouco mais potente – então o MacBook Pro 16GB pode ser a melhor opção a considerar.

Outras coisas a considerar ao comprar um notebook de viagem

Você precisa do seu laptop para fins de trabalho?

Se o seu trabalho exige o uso de um laptop e você está planejando trabalhar enquanto viaja, é uma boa ideia investir mais e comprar um dispositivo de qualidade superior.

Isso é especialmente importante se seu trabalho estiver relacionado às suas viagens, por exemplo, se você for um blogueiro ou vlogger. É melhor gastar mais no começo do que fazer uma compra e descobrir depois que ela não foi acertada.

Portanto, escolha o notebook mais adequado a você e prepare sua mala para viagem!

Para que mais você usará seu computador portátil?

Você usará seu laptop para planejar suas viagens ou para entretenimento em viagens longas? Ou para assistir Netflix e navegar na internet à noite? Editar fotos e vídeos? É ótimo saber para que você usará seu laptop para poder comprar adequadamente, pois alguns modelos são mais adequados para certas tarefas.

Por exemplo, se você vai editar, pode querer um laptop com cores excelentes e desempenho rápido. Como alternativa, para assistir a filmes, é bom que seu laptop tenha áudio e resolução de tela de alta qualidade. Se você quer apenas ajudar a planejar viagens futuras, reservar acomodações e descobrir o que fazer, então algo mais básico será suficiente.

Quão leve e portátil você precisa que seu laptop seja?

Se você viaja apenas com uma mochila, então pense em reduzir o tamanho e o peso do laptop que deve comprar. Afinal, você não gostaria que seu equipamento ocupasse metade da capacidade da sua bolsa. Se você planeja viajar com uma mala, pode ter mais espaço para um modelo maior. Isso também significa que você pode desfrutar de mais flexibilidade em termos de preço.

Qual o seu orçamento?

Assim como comprar qualquer gadget ou dispositivo eletrônico, você só deve comprar um laptop dentro da faixa de preço com a qual se sinta confortável. Você deve seguir seu orçamento e não ser atraído pelas últimas tecnologias e recursos interessantes dos quais você pode não necessariamente precisar. Além disso, ajuda a ser realista sobre o que um determinado ponto de preço pode lhe render.