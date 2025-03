Palco Soul reúne ícones samba e MPB com shows gratuitos na Capital

O Campão Cultural – III Festival de Arte, Diversidade e Cidadania ocorrerá entre 27 de março e 6 de abril em Campo Grande.

O evento, promovido pelo Governo de Mato Grosso do Sul, terá programação variada, com atrações artísticas espalhadas pela cidade.

Um dos destaques é o Palco Soul, que acontecerá nos dias 29 e 30 de março na Praça do Rádio.

PROGRAMAÇÃO

A programação do Palco Soul começa no sábado, 29 de março, com o show da banda Ultra Soul às 18h.

Às 20h, a banda Black Rio, com a cantora Thulla Melo, se apresenta no palco.

No domingo, 30 de março, Isabel Fillardis e Sandra de Sá se unem para um show às 19h.

Sandra apresentará sucessos como “Vale Tudo” e “Olhos Coloridos”.

Isabel Fillardis, além de sua carreira como atriz, estreia como cantora solo no evento com o show “Refeita”.

CAMPÃO CULTURAL

O festival tem como objetivo valorizar a cultura local e promover a diversidade musical.

O Campão Cultural é gratuito e acessível ao público em geral, oferecendo uma programação para todos os gostos.

A entrada para todas as apresentações é gratuita, permitindo o acesso à música de qualidade para a população de Campo Grande.