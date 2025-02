Com bronquite, Papa é hospitalizado

Um boletim médico divulgado nesta 6ª.feira (14.fev.25) informou que o Papa Francisco foi hospitalizado devido a um quadro de bronquite. O líder relígioso de 88 anos teve febre baixa, mas segue estável.

Ainda conforme o boletim do Hospital Policlinico Agostino Gemelli, a autoridade máxima da Igreja Católica iniciou uma terapia medicamentosa hospitalar. "Os testes iniciais mostraram uma infecção do trato respiratório", segue a nota. "Seu estado clínico é regular; ele está com febre leve."

Na 4ª.feira, a autoridade religiosa manteve sua agenda de compromissos, chegando a se reunir com a primeira-dama brasileira, Rosângela Silva, a Janja. Antes de ser hospitalizado, nesta 6ª.feira o Papa se encontrou com Robert Fico, primeiro ministro eslovaco.

O papa demonstrou mau-estar desde domingo (9.fe.25), quando precisou de ajuda de um auxiliar para terminar de ler sua homilia devido a "dificuldades respiratórias".