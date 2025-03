Temporada dos arianos: 8 famosos que são do signo de Áries

Quem começa a aprender astrologia lendo horóscopos e outros conteúdos sobre o tema logo percebe que Áries é um dos signos mais famosos do zodíaco. Conhecidos por serem alegres, líderes, impulsivos e enérgicos, os nativos desse signo fazem aniversário entre 21 de março e 20 de abril, período em que acontece a temporada de Áries para a astrologia.

No mundo dos famosos, os arianos possuem representantes que mostram, desde o início de suas carreiras, que têm tudo a ver com o primeiro signo do zodíaco. Os nativos desse signo demonstram uma personalidade marcante.

Segundo a astróloga responsável por cursos e elaboração de documentos na área, como o mapa de previsões astrológicas, Cláudia Lisboa, Áries é regido por Marte, o deus da guerra, e, por isso, os nativos desse signo são pessoas com autonomia, potencial para liderança e poder eruptivo. Os arianos costumam ser batalhadores e determinados a lutar por seus objetivos com brilho nos olhos.

Lady Gaga, Anitta, Xuxa, Mariah Carey e Elton John são alguns dos famosos que têm o signo solar de Áries. Para descobrir outros posicionamentos, como o ascendente, a Lua, Vênus e outros planetas, é preciso elaborar o mapa astral, documento utilizado por astrólogos para fazer análises mais aprofundadas. Para obter um mapa astral gratuito, basta procurar plataformas de astrologia e informar a data, cidade e o horário de nascimento.

Elton John: liderança, personalidade e extravagância

Um dos grandes nomes da música internacional é ariano. O cantor Elton John nasceu no dia 25 de março de 1947 e apresenta características do signo. Por ser o primeiro do zodíaco, Áries é associado a liderar e abrir caminhos. Elton foi um dos primeiros artistas ocidentais a se apresentar em Israel, além de ser um ícone na luta por direitos LGBTQIAPN+.

Arianos são conhecidos por sua autenticidade e por não terem medo de se destacar. Elton John é famoso por seus figurinos extravagantes e óculos icônicos, que refletem sua personalidade única e performances eletrizantes.

Xuxa: pioneirismo e energia incansável

A rainha dos baixinhos também é ariana. Nascida no dia 27 de março de 1963, ela tem uma trajetória marcada por pioneirismo e liderança, características do signo.

Ela não apenas revolucionou a forma como os meios de comunicação interagiam com o público infantil, mas também abriu caminhos internacionais, apresentando programas em outros idiomas. Além disso, abraçou vários projetos sociais e já atuou como apresentadora, cantora, atriz e modelo, demonstrando a energia incansável e o espírito aventureiro de Áries.

Mariah Carey: autoconfiança e ambição

Também nascida no dia 27 de março, a cantora Mariah Carey faz parte do time dos arianos. Conhecida por seu alcance vocal, a artista já mostrou, e continua mostrando, sua potência nos palcos, sempre movida pela força de vontade e autoconfiança, típicas dos nativos de Áries.

A ambição e a determinação de Mariah também são comuns nos arianos. A cantora e compositora inovou diversas vezes no mundo da música pop e R&B, além de quebrar recordes que a tornaram uma das artistas mais bem-sucedidas da história da música.

Lady Gaga: reinvenção e empatia

Lady Gaga também é uma representante de Áries. A artista nasceu no dia 28 de março de 1986 e é considerada um ícone da inovação e expressão artística, aspectos que combinam com as características de seu signo.

Com uma carreira cheia de reinvenções e performances impactantes, Gaga não apenas desafia padrões, mas também inspira seus fãs a abraçarem suas próprias individualidades. Sua determinação em quebrar barreiras e sua paixão por causas sociais refletem a essência combativa e empática de Áries.

Anitta: inovação e paixão

A cantora Anitta nasceu no dia 30 de março de 1993 e, por isso, tem o Sol de seu mapa astral posicionado em Áries. Desde o início da carreira, sempre demonstrou a audácia e ambição ariana ao afirmar que um dia conquistaria os holofotes e se tornaria um dos grandes nomes da música no país e no mundo.

Anitta é uma das artistas mais ouvidas do Brasil e já fez parcerias com celebridades internacionais como Madonna, Snoop Dogg, Miley Cyrus, Maluma, Iggy Azalea, Major Lazer e Cardi B. A determinação em alcançar seus objetivos, sua habilidade de liderar projetos inovadores e sua paixão pela vida são qualidades que a destacam como uma ariana nata.

Ana Maria Braga: resiliência e perseverança

Logo no primeiro dia do mês de abril, a ariana Ana Maria Braga faz aniversário. Um dos grandes nomes da televisão brasileira, ela já falou várias vezes em seu programa sobre o signo de Áries e admite ser uma representante típica.

Sua capacidade de se adaptar e superar desafios com bravura e confiança demonstra a resiliência e a perseverança típicas dos arianos. Também se destaca por sua vivacidade inspiradora e por seu jeito franco e transparente ao se comunicar.

Pedro Pascal: intensidade e determinação

O renomado ator Pedro Pascal é um dos representantes de Áries. Responsável por papéis de destaque em grandes produções, como Game of Thrones, The Mandalorian e The Last Of Us, ele nasceu no dia 2 de abril de 1975 e exibe a determinação e a intensidade emocional do signo.

Seu talento para se envolver intensamente com personagens desafiadores e sua coragem para explorar territórios artísticos inovadores refletem a energia e a determinação características dos arianos.

Paolla Oliveira: versatilidade e coragem

A atriz Paolla Oliveira nasceu no dia 14 de abril de 1982. A confiança ariana é perceptível em seus papéis na televisão, no cinema, nos palcos, nas passarelas e na Sapucaí.

Ao interpretar, demonstra uma capacidade de mergulhar profundamente nos personagens, expressando versatilidade e intensidade emocional, o que reflete a paixão e a energia de Áries.

Paolla também é conhecida por sua disposição em enfrentar novos desafios, seja em sua carreira ou em sua vida pessoal, mostrando a coragem e determinação típicas de seu signo solar.