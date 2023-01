Como recomeçar a namorar depois de uma pausa

Se você já passou pela experiência de procurar alguém em um site de relacionamentos, então você sabe o quão chato e demorado esse processo pode ser. No início, tudo parece interessante e emocionante pois existem ferramentas de busca úteis, uma enorme seleção de potenciais parceiros e perfis interessantes. Mas, após alguns dias, semanas ou meses, tudo isso fica chato, especialmente se a busca nunca traz o resultado esperado. Nessa altura, a pessoa normalmente decide fazer uma pausa, descansar um pouco e depois tentar novamente mais tarde.

O problema é que pode ser muito difícil começar a namorar novamente após uma pausa e, quanto mais longa for essa pausa, mais difícil será o regresso. As razões para isso podem ser bem diferentes:

-Houve uma atualização no site ou aplicativo, o que leva você a ter que se acostumar com ele novamente.

-A introdução de recursos pagos que antes você usava de graça.

-Dificuldades na criação de conexão com novas pessoas devido à falta de capacidade de comunicação.

Além disso, muitos psicólogos afirmam que quanto mais tempo uma pessoa fica sozinha, mais ela se acostuma com sua solidão. Assim, sempre chega um dia em que as pessoas deixam de se esforçar para encontrar um companheiro. Isso é bastante negativo pois o ser humano é um ser social. A ausência de um parceiro ou, pelo menos, bons amigos, pode causar depressão, perda de energia, apatia e completa decepção relativamente a toda a vida. Portanto, se você está passando por dificuldades para voltar a encontrar um relacionamento depois de uma longa pausa, esta informação é para você.

SETE CONSELHOS ÚTEIS PARA RECOMEÇAR A TER RELACIONAMENTOS

1.Não busque a aprovação dos outros. Este é um dos fatores que, muitas vezes, podem impedir você de conhecer novas pessoas. Quando alguém fica sozinho por muito tempo é fácil entrar em uma rotina de auto-dúvida e depender de elogios e opiniões de outros para alimentar sua auto-estima. Não faça isso, não espere pela aprovação de outros, seja você mesmo e tente se distanciar do que os outros pensam. Será bem mais fácil.

2.Esqueça a frase "Tenho poucos amigos". Quando você diz isso a um desconhecido ou a um novo conhecido, você cria um distanciamento. As outras pessoas vão pensar que isso acontece porque tem algo errado com você. Eles terão algum receio de investir em criar uma conexão com você, por isso não use frases como essa, mesmo que sinta que são a verdade.

3.Antes de conhecer alguém, pense no que você realmente quer e no que quer falar com outras pessoas. Tópicos comuns de conversa são bons fundamentos para construir relacionamentos fortes e duradouros. Outra dica: tente colocar os interesses do seu parceiro de conversa acima dos seus. O fato de você mostrar interesse na sua vida é um excelente elogio.

4.Tome atenção a limites pessoais. Muitas pessoas, mesmo sem perceber, violam o espaço pessoal de outras pessoas: fazem perguntas íntimas, contam histórias inapropriadas, etc. Considere essa questão antes de iniciar um relacionamento. Você sabe como respeitar o espaço pessoal de cada pessoa e defender o seu? Se não, trabalhe essa área primeiro.

5.Renove seu guarda-roupa, penteado ou o interior da sua casa. Mudar sua imagem e ambiente é uma das melhores formas de se tornar mais confiante, aumentar sua autoestima e facilitar a conexão com outras pessoas. Este é um truque para alterar o padrão da nossa mente: como a sua imagem muda, você se sente uma pessoa diferente e isso vai fazer desaparecer algumas de suas antigas exigências para você mesmo.

6.Melhore sua linguagem corporal. Ficando sozinha por muito tempo, uma pessoa deixa de saber usar sua linguagem corporal — gestos, expressões corporais, etc. Como resultado, as pessoas ao redor vão achar que você é frio e pouco emocional, embora na realidade isso não é verdade. Aconselhamos que você pratique sua linguagem corporal em frente ao espelho de vez em quando. Diga apenas frases aleatórias, leia poemas ou diálogos do seu livro favorito. O importante é que você mostre emoções.

7.Experimente novas formas de relacionamentos. Milhões de pessoas têm medo de tentar coisas novas. Por exemplo, ano após ano elas só usam as redes sociais para encontrar novos amigos mas não querem sair da sua área de conforto.. Certifique-se de sempre experimentar algo novo, caso contrário sua vida será sempre um círculo de rotinas.

Por isso mesmo, queremos agora falar-lhe de novos serviços de relacionamentos. Talvez você encontre neles a melhor forma de fazer novas amizades ou mesmo encontrar aquela pessoa para um relacionamento incrível.

SERVIÇOS DE NAMORO ONLINE ÚTEIS E FUNCIONAIS

Vamos começar por falar de sites clássicos de encontros online. Existem mais de oito mil deles no mundo. Vamos dar uma olhada rápida em alguns dos mais populares.

Bumble — este é mais do que um aplicativo de relacionamentos. Ele oferece também a seção Bumble Bizz para encontrar empregos, funcionários e até mentores. Uma abordagem bastante fora do normal.

Feeld — um app de namoro para solteiros e casais. Além disso, ele oferece configurações muito flexíveis para encontrar parceiros para conexões com orientações sexuais não tradicionais.

Okcupid — um aplicativo de namoro que analisa seu perfil e seleciona a combinação perfeita para você. Surpreendentemente, o algoritmo funciona bastante bem e é eficiente. O Okcupid é destinado especificamente a encontros sérios.

eHarmony — um dos aplicativos de namoro mais populares nos EUA e em vários outros países. Os desenvolvedores afirmam que alguém encontra seu verdadeiro amor no eHarmony a cada 14 minutos.

Hinge — o único serviço de namoro que usa um algoritmo que ganhou o Prêmio Nobel. Desenvolvedores, cientistas e especialistas em namoro estão trabalhando no aplicativo.

Apesar da vasta oferta, você não deve se limitar apenas a sites de encontros clássicos. Recomendamos fortemente que você experimente também sites e apps de bate-papo por vídeo. Estas são plataformas ideias para encontrar relacionamentos rapidamente, pois eles ajudam a encontrar pessoas interessantes e com uma linguagem comum.

Entre os bate-papos por webcam mais populares destacamos:

Chatrandom — um bate-papo por webcam conveniente com um filtro de gênero, busca por novas pessoas baseada nos seus interesses e salas de bate-papo temáticas. Existem aplicativos para iOS e Android.

Bazoocam — um bate-papo aleatório bastante popular, embora tenha um design muito desatualizado. Uma das principais características do Bazoocam são as transmissões por vídeo para maiores de 18 anos.

OmeTV — um bate-papo por vídeo bastante fácil de usar, com busca por novas pessoas por país, um filtro de gênero e a função de traduzir automaticamente mensagens para o idioma selecionado. Bastante conveniente para se comunicar com pessoas estrangeiras.

CooMeet — o melhor site e aplicativo para encontrar pessoas do sexo oposto. Este bate-papo câmera para câmera conecta homens apenas com mulheres e vice-versa. O serviço coomeet é muito fácil de usar e evita perda de tempo encontrando utilizadores inadequados.

Omegle — o primeiro bate-papo por vídeo na história ainda tem uma base de usuários grande. O site não tem um bom sistema de moderação e não oferece aplicativos móveis, mas o Omegle ainda é popular.

Na verdade, há muitos mais aplicativos de bate-papo por vídeo, mas, se você nunca utilizou esse tipo de plataformas, aconselhamos que comece com um dos sites que referimos acima. Você irá gostar da experiência!

RESUMINDO

Recomeçar a namorar depois de uma longa pausa pode ser muito difícil. Pode até parecer que todo o mundo está contra você e é difícil encontrar forças para dar o primeiro passo. Mas assim que você superar esse primeiro obstáculo, tudo se torna muito mais simples, fácil e agradável.

Esperamos que nossas recomendações o ajudem a superar todas as dificuldades e abrir sua vida para o mundo. Afinal, ninguém deveria estar sozinho e você não é exceção! Boa sorte para conhecer novas pessoas!