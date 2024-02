Conheça nova namorada de Duda Nagle, ex de Sabrina Sato: 'Michele Balsamão Morais.'

O ator Duda Nagle assumiu um novo amor após a separação da apresentadora Sabrina Sato. Duda assumiu o namoro há apenas dois dias com Michele Balsamão Morais, e ela é corretora de imóveis de luxo.

A morena de cabelos cacheados e abdomen trincado é empresária e musa fitness. Michele conta com mais de 34 mil seguidores no Instagram, onde ela compartilha detalhes da rotina de trabalho como CEO de uma empresa especializada em gestão de benefícios empresariais.

Michelle mantém uma vida de exercícios físicos ativa. "O treino transcende a mera atividade física. É uma jornada interior, uma busca constante por superação. Nas linhas do meu corpo moldado pela dedicação, vejo não apenas músculos, mas uma narrativa de resistência e determinação.". Conheça a morena que conquistou o coração do ex, de Sabrina Sato: