Deolane Bezerra e Arthur Aguiar são flagrados juntos em passeio de barco e público se choca

Na tarde desta segunda-feira (23), Deolane Bezerra e Arthur Aguiar foram flagrados juntos curtindo um passeio de barco em Maceió, Alagoas.



Inclusive, os dois foram flagrados conversando em tom íntimo e descontraído enquanto iam para a comemoração de aniversário de Lucas Guimarães, ex-marido de Carlinhos Maia.

Para quem não sabe, o momento foi filmado pelo próprio dono da festa. Na ocasião, ele esbarra em uma garrafa cheia de uísque e brincou dizendo que havia derrubado o famoso uísque de Deolane Bezerra.



Durante a festa, muitos internautas comentaram sobre os dois juntos neste ‘encontro’ inusitado e já levantaram rumores de um possível affair.

Inclusive, Arthur Aguiar está solteiro desde que terminou seu casamento com Maíra Cardi, mãe de sua filha, Sophia Cardi Aguiar. Já Deolane Bezerra, que saiu de ‘A Fazenda’ no final do ano passado, não assumiu nenhuma relação pública, mesmo afirmando estar conhecendo uma pessoa nova, cujo nome e identidade não foi exposta.



“Mesmo com todos os defeitos dele, ainda espero que ele seja feliz”, escreveu uma seguidora. Assim como outra internauta, que também deixou seu recado: “Se Deolane e Arthur Aguiar estiverem tendo algo além de amizade, vai ser um casal muito aleatório viu [risadas”.