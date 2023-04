Diego Simonete lança single "me beija devagar "

O cantor Diego Simonete, (22) traz a música em sua vida como bagagem da alma, filho de pais apaixonados por música, aos 05 anos comecou a escrever sua história como cantor .

"Eu assisti "Os dois filhos de Francisco" e falei pro meu pai que queria ser cantor, ele sempre me apoiou, sempre acreditou, então me deu meu primeiro violão que eu tenho até hoje". Seu pai, fã da música sertaneja irradiava canções em sua casa enquanto ele crescia, assim, neste ambiente repleto de som e poesia, as histórias e sonoridades apaixonaram seu coração.

No ano de 2022 decidiu lançar sua carreira profissional, atendendo ao pedido dos amigos e até de artistas que já o ouviram, o período de pandemia e a recuperação depois de um grave problema de saúde do pai, foram como sinal, dando então início a um sonho que já não é só do artista.

" Eu só tenho gratidão, era um sonho meu e do meu pai, hoje tem vários que sonham junto com a gente, então eu só agradeço aos que acreditam no nosso projeto".

Diego seguiu neste percurso adquirindo experiências em apresentações, parcerias que marcaram sua trajetória pessoal, fazendo participações em shows de artistas nacionais, entre eles:

Bruno e Marrone, Jads e Jadson, Munhoz e Mariano, Henrique e Diego, Delinha; entre outros... Ja se apresentou em diversas casas noturnas do estado.

Em 2023 o artista lança seu primeiro single "Me Beija Devagar" produzido nas dependências do estúdio Casa Amarela com a supervisão e produção do Produtor Amarelo.

O videoclipe contou com a direção de Izaqueu Borges, o lançamento deste novo projeto inicia também uma série de viagens do cantor rodando o país em tour. Diego hoje vem se preparando e estudando pois a promessa é entrar de cabeça dentro do cenário musical em nível nacional e deixa sua marca registrada.

A música já está disponível em todas as plataformas digitais desde o dia 14 de Abril.

Confira o videoclipe: