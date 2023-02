Domitila, Fred Nicácio e Gustavo estão no Paredão

O Paredão Relâmpago está formado no BBB23. Na noite desta quinta-feira, 23 de fevereiro, os participantes se reuniram na sala para mais uma votação. Ainda pasmos com a indicação inesperada de Sarah Aline em Cara de Sapato e o contragolpe do lutador em Fred Nicácio, ninguém escondia o espanto.

Como nas últimas semanas, a votação foi aberta. Sarah Aline sorteou os participantes que votariam e, em ordem, elegeram o terceiro emparedado.

Mc Guimê, Domitila, Aline e Cezar Black receberam votos, mas foi a Miss Alemanha que acabou na berlinda.



VOTAÇÃO

Gabriel Santana votou em Aline

Ricardo Alface votou em Cezar Black

Aline votou em Domitila

Mc Guimê votou em Gustavo Cowboy

Cara de Sapato votou em Cezar Black

Fred Nicácio votou em Domitila

Amanda votou em Domitila

Cezar Black votou em Mc Guimê

Fred Nicácio votou em Mc Guimê

Gustavo votou em Mc Guimê

Marvvila votou em Aline

Domitila Barros votou em Aline

Key Alves votou em Mc Guimê

Larissa votou em Domitila

Bruna votou em Domitila

Depois de atender ao Big Fone, Mc Guimê usou o Poder Supremo para livrar Cara de Sapato do Paredão. Ele seguiu seu voto e colocou Gustavo na berlinda, aumentando a rixa entre o casal Guskey e o funkeiro.