Durante desfile, Nicolas Prattes fala de affair com Sabrina Sato: "Saíram juntos'

Na madrugada deste domingo (18), Nicolas Prattes marcou presença no Desfile das Campeãs, em São Paulo, onde foi questionado sobre sua relação com Sabrina Sato.

Na ocasião, sem dar muitos detalhes, ele falou sobre o que o levou a visitar o Sambódromo do Anhembi. "É o amor", disse ele ao jornalista Gabriel Perline. Ao final do desfile, o recém-casal foi embora juntinhos no mesmo carro.

Nicolas Prattes Bittencourt Pires é um ator e cantor brasileiro. Em sua conta do Instagram, o gato conta com mais de 3,4 milhões de seguidores e faz o maior sucesso com suas postagens.