EMEI Santa Emília é destaque no "Pratinho Firmeza Brasil"

A 2ª edição do Pratinho Firmeza, guia gastronômico que debate e reforça a importância da alimentação na primeira infância, foi lançada no final de julho, nas versões impressa e digital.

Com linguagem lúdica e atividades educativas, o guia realizado pela Énois apresenta projetos de alimentação de cinco escolas municipais das cinco regiões brasileiras. No Centro-Oeste, o TeatrineTV foi o veículo responsável por contar a história do Projeto Horta, desenvolvido pela EMEI Santa Emília em Campo Grande (MS).

A horta da EMEI Santa Emília em Campo Grande (MS) | Foto: Tero Queiroz

Oferecido como recurso educativo democrático, com foco em crianças, jovens e comunidade escolar, o Pratinho Firmeza apresenta conteúdo acessível, guiado pela personagem Ayo, menina amazônida de 6 anos, que percorre o Brasil apresentando receitas, projetos e mostrando como a família molda a forma como a gente pensa sobre o que come.

Além disso, o guia traz também o jogo de tabuleiro "O que tem no pratinho?", que ensina às crianças sobre alimentos saudáveis e não saudáveis.

Divulgação/ Pratinho Firmeza Brasil

PRATINHO FIRMEZA

Em sua 1ª edição, lançada em 2023, o Pratinho Firmeza debateu o lugar da criança na cozinha e apresentou receitas de famílias da periferia de São Paulo. Agora, na 2ª edição, o guia percorre o Brasil apresentando receitas, projetos educativos e mostrando a importância da família e da escola na construção da relação das crianças com a comida.

Ao mapear histórias e lugares para falar sobre alimentação infantil, principalmente em contextos de insegurança alimentar, o Pratinho Firmeza apresenta o poder da alimentação enquanto ferramenta na luta contra a desigualdade social e na garantia da saúde, desenvolvimento e sucesso acadêmico das crianças.

Para a coordenadora do Projeto, Cecília Amorim, a alimentação é uma importante ferramenta de transformação social. "Sou uma pessoa que vem de escola pública, de uma família sem recursos financeiros. E então, a alimentação das escolas pra mim era a principal refeição do dia. Repensar a merenda escolar, como faz o Pratinho Firmeza Brasil, é importante para combater a insegurança alimentar que existe ainda hoje. A Énois busca isso, a conscientização social, por meio de debates e projetos que resultem em políticas públicas”, explicou.

O Pratinho Firmeza é realizado pela Énois, via lei Rouanet, com patrocínio da Rede Raia e em parceria com os coletivos e veículos das cinco regiões do país: Agência Carta Amazônia (PA); Nós, mulheres da periferia (SP); Nonada Jornalismo (RS); TeatrineTV (MS); e Tejucupapos (PE).

Em ano eleitoral, vale lembrar a importância de escolhermos uma candidata ou candidato que pense a merenda escolar, a comida, como uma ferramenta de educação alimentar e desenvolvimento da criança e da comunidade que ela vive. A comida de qualidade é uma pauta política, que precisa entrar nos debates dos parlamentares.

Mais informações podem ser obtidas no Instagram @pratofirmeza.