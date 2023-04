Encontro de milhões! Juliette e Amanda gravam juntas na Globo

Juliette Freire e Amanda Meirelles se encontraram nos estúdios Globo nesta quinta-feira, 28 de abril. As duas gravaram o “Caldeirão com Huck”, que vai ao ar no domingo, 30 de abril. Vencedoras do BBB21 e 23, elas falaram de suas experiências no reality mais famoso do mundo.



Apesar de as duas terem levado uma bela grana no programa, alguns abismos as separam. Amanda, por exemplo, recebeu um pix de mais de R$3 milhões, enquanto Juliette se contentou com R$1,5 milhões.

Outro número também assusta ao falar das diferenças entre paraibana e paranaense. A final que levou Juliette ao prêmio teve mais de 633 milhões de votos, enquanto a de Amanda recebeu humildes 76 milhões, cerca de 11% da votação que deu a vitória à cantora. A diferença na aprovação das duas também é absurda. A ex-maquiadora deixou a casa com 90,15% do apoio do público, enquanto a médica recebeu 68.09% dos votos.



Ainda assim, ambas carregam no peito o título de campeãs do BBB. Aliás, faltou outro nome nesse palco. Arthur Aguiar, que venceu o BBB22 (a edição entre a vitória de Juliette e Amanda) ficou esquecido. Claro, fãs se questionaram o porquê da ausência do ex-Rebelde.

Enquanto as duas gravavam com Luciano Huck, Arthur se preparava para uma festa no Itaim Bibi, bairro nobre da zona sul de São Paulo. Ele posou com sua personal trainer na entrada de um bar da região, no qual outros famosos também marcaram presença.