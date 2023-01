Entrada dos brothers na casa não é transmitida e irrita público

Para a revolta dos expectadores, o BBB23 não transmitirá a entrada dos participantes na casa ao vivo. O programa começou nesta segunda-feira, dia 16 de janeiro, e todos os brothers já estão confinados na hospedagem mais vigiada do Brasil.

Tudo será mostrado apenas na edição da noite de estreia do reality, e não poder acompanhar o programa desde o início irritou os fãs. “Palhaçada, podia abrir o PPV pra gente ver todos entrando na casa”, criticou uma usuária do Twitter. Outro também reclamou: “Af, imagina aguentar até as 22:30 pra ver eles entrando na casa …. Tomara que a prova seja ao vivo pelo menos”.



O BBB23 vai começar em breve e, logo de cara já podemos perceber que o reality terá práticas ecológicas! De acordo com um comunicado divulgado pela TV Globo, neste sábado, 14 de janeiro, a partir desta edição, os participantes serão recompensados com estalecas conforme a qualidade do lixo descartado por eles.

A coleta seletiva será realizada com base em um ranking estabelecido pela direção do reality com a área de Gestão Ambiental da Globo. A ideia é dar luz à questão da sustentabilidade e mostrar como a separação do lixo pode ser uma tarefa incluída na rotina do brasileiro.

“Ao implementarmos ações de sustentabilidade no BBB, com todo o seu potencial de repercussão na TV aberta, streaming, canais pagos e redes sociais, incentivamos também o público a colocar em prática pequenas mudanças que, no fim do dia, fazem grande diferença para o planeta e beneficiam toda a humanidade”, explica Mauricio Gonzalez, diretor do Centro de Serviços Compartilhados da Globo.

O BBB23 começa dia 16 de janeiro, e você já pode votar em uma dupla, formada por um camarote e um pipoca.