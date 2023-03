Filha de GlÃ³ria Maria emociona web com homenagem para a jornalista

Maria Matta, filha de Glória Maria, morta em fevereiro deste ano, vítima de complicações de um câncer no pulmão com metástase no cérebro, emocionou a web com uma homenagem para a jornalista.



No texto, a jovem ainda citou a avó e a outra irmã, Laura, dizendo o quanto aprendeu e tem aprendido a respeito da vida.

“Mamãe, vovó, e Lala me ensinaram a viver e a enxergar a vida e o mundo de outra forma, da forma realista. Mamãe e vovó me ensinaram muito sobre a desigualdade social, racismo, homofobia, e sobre os Direitos Humanos. Elas me motivaram muito para o melhor caminho e me inspiram demais. Vocês três são muito guerreiras e fortes. Queria dizer que nós, mulheres, somos fortes, capazes, inteligentes e definitivamente INCRÍVEIS!!”.

Maria Matta e Laura Matta foram adotadas por Glória Maria em 2009, após uma temporada da jornalista na Bahia. O processo de adoção durou 11 meses e levou a repórter a se mudar de estado para estar mais perto das meninas enquanto a documentação era analisada.