Filhas de Glória Maria se emocionam ao falar da mãe

Durante o “Fantástico” deste domingo, 5 de fevereiro, diversas homenagens a Glória Maria foram ao ar. Além de receber outros apresentadores do programa, a atração também transmitiu uma entrevista com as duas filhas da jornalista.



Glória era mãe de Maria, de 15 anos, e Laura, de 14 anos. As duas falaram a respeito da relação com a mãe durante o vídeo. Mas, a reportagem também mostrou uma fala super comovente da apresentadora sobre sua família. A jornalista foi mãe solo

“Elas são tão donas de si […] Elas são a minha vida, as minhas paixões. As minhas filhas são as minhas paixões”, declarou Glória em um vídeo.



Depois dessa fala linda da jornalista, as meninas comentaram como era a convivência fora das câmeras, dentro de casa.

“Ela era uma pessoa muito engraçada. A minha mãe foi muito importante para o Brasil inteiro”, afirmou Maria. Em seguida, Maria: “Quando a gente ia dar boa noite para ela, a gente ficava lá e ela falava das aventuras, tudo o que ela já passou, dos casos de racismo que já sofreu”.



Próxima à família, Marina Ruy Barbosa também falou a respeito da proximidade com Glória. A atriz lembrou que conheceu a apresentadora com toda a energia que ela emanava. Aos poucos, a admiração e carinho pela jornalista foram se transformando em uma bela amizade:

“A gente foi se aproximando, eu pedindo conselho para ela, ela pedindo conselho para mim. A gente se tornou confidente”