Glória Maria tem Missa de Sétimo Dia em Portugal

Na última quinta-feira, 2 de fevereiro, o Brasil perdeu um dos maiores ícones da televisão. Gloria Maria morreu após uma luta contra o câncer.

Leia+: ‘Fantástico’ faz homenagem comovente a Glória Maria



A jornalista não era só famosa no Brasil, mas no mundo todo, e recebeu uma Missa de Sétimo Dia em Lisboa, Portugal. A notícia foi dada por Padre Omar no Instagram.

“Nesta quarta-feira, 8 de fevereiro, às 10h (horário de Lisboa), vou presidir a Missa de 7° Dia da jornalista e apresentadora Gloria Maria na capela da Embaixada do Brasil em Lisboa, Portugal, que terá a presença do embaixador do Brasil em Portugal, Raimundo Carreiro Silva, e de amigos de Gloria Maria”, escreveu ele.



Marina Ruy Barbosa compartilhou a publicação na rede social e lamentou o fato de não poder estar presente. “Estou aí com todo meu coração”, escreveu a atriz.