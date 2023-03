Gravação do DVD de Luan Santana teve calcinha jogada, palco invadido e pedido de casamento

A gravação do novo DVD do sertanejo Luan Santana veio acompanhada de algumas surpresas ao longo da noite. Mesmo com uma megaestrutura e seguranças por toda parte, o palco foi invadido três vezes durante o show, que também foi marcado por calcinhas jogadas, interação com fãs e por um pedido de casamento.

Os fãs que conseguiram chegar até o palco, mesmo sem autorização, ganharam um carinho especial do cantor. Primeiro, um rapaz escalou a estrutura e deu um abraço em Luan Santana. O segurança foi até o fã para afastá-lo do cantor, mas a interação com o artista foi mais rápida. Antes de sair de perto do ídolo, o rapaz pediu para assistir ao show do palco e Luan não hesitou: "Podem deixar ele assistir do cantinho ali".

Cantor fez show de gravação do novo DVD

Uma fã que invadiu o palco durante a gravação do DVD cantou com o artista, ganhou uma espécie de declaração em uma música e foi "protegida" pelo sertanejo quando voltou para a plateia. Depois de interagir com Luan, ela desceu do palco e o cantor fez um pedido à segurança do evento: "Gente, não briguem com ela não, viu? Não briguem com ela".



Em meio a tanta interação, uma pessoa na plateia arremessou uma camiseta no cantor. Ele pegou a peça de roupa e leu o nome que estava escrito nela. A fã era "Zazá", que foi pedida em casamento pelo namorado no meio do evento. Luan entregou o microfone para o namorado da moça, que fez o pedido e ganhou um "sim" como resposta. O cantor chegou a brincar com a situação, pediu para ser convidado para o casamento e sugeriu que a cerimônia fosse realizada junto da sua. O sertanejo está noivo de Izabela Cunha desde a gravação do "Luan City", no ano passado.

Mas o show não ficou só na fofura. O cantor foi atingido por uma calcinha branca, jogada por uma fã, enquanto se apresentava. A prática virou quase que carta marcada em todos os eventos de Luan Santana. Desta vez, o sertanejo perguntou se a moça havia levado a calcinha de casa ou se ela tinha acabado de tirar. "Tirou agora????", questionou Santana que logo depois cheirou a peça íntima.