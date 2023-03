MC Guimê e Cara de Sapato foram expulsos do BBB23 na noite desta quinta-feira, 16 de março, após uma série de cenas polêmicas com Dania Méndez durante a festa do Líder na noite anterior. O lutador “roubou” um beijo da influenciadora e o funkeiro passou a mão em suas nádegas sem que ela percebesse. Tadeu Schmidt anunciou a decisão do programa ao vivo.



A Globo mostrou um longo vídeo com várias cenas da festa na noite anterior, no qual exibiu os momentos citados, que viraram polêmica e foram parar na Polícia Civil do Rio de Janeiro. Em seguida, o apresentador entrou ao vivo na casa para anunciar a expulsão dos dois do reality show.

“Nós temos na nossa casa uma visitante, uma convidada. Mas, acima de tudo uma mulher. E como todas as mulheres, merece respeito absoluto. Nós conversamos com a Dania, muito obrigado Dania pelos esclarecimentos!”, disse o apresentador, referindo-se ao apoio que a sister recebeu no confessionário.



Em seguida, o apresentador foi claro sobre o posicionamento da emissora com relação ao caso. Depois de deixar claro que a decisão não tinha nada a ver com a postura de Dania, que eximiu qualquer um dos dois da culpa, Tadeu confirmou:

“Nós não gostamos do que vimos ontem. Sapato e Quimê passaram do ponto. É preciso tomar cuidao com os limites. Aqui e fora daqui. Por contrariar as regras do programa. Guimê e Sapato estão expulsos. Por favor, se despeçam de seus colegas e dirijam-se ao confessionário. Seus pertences serão entregues a vocês em seguida”.



Em desespero, os participantes caíram no choro. Dania, principal envolvida na situação, se sentiu culpada por tudo o que aconteceu. De fato, ela se aproximou muito dos participantes e chegou a afirmar que nenhum deles cometeu algo que a deixou incomodada. Como sempre, Guimê teve uma postura mais cética com a situação e chamou o brother para sair logo do jogo e “saber o que estava acontecendo”.

A CENA

Depois de trocar muita ideia com a sister durante a sua Festa do Líder, MC Guimê passou do limite e se empolgou demais com a mexicana. O cantor de funk ostentação acariciou as costas da visitante mexicana, deixando-a visivelmente incomodada com a situação.

Os dois conversavam com Cara de Sapato e Domitila até que as câmeras flagraram o movimento das mãos sorrateiras do artista nas costas da grind.

Dania tirou as mãos dele e Guimê deu um abraço na influenciadora. Em outro ponto da noite, as câmeras flagraram o funkeira com as mãos no bumbum da mexicana.